Atropellan mortalmente a un varón en la A-62 mientras colocaba la baliza V16

Un varón falleció a primera hora de la noche de este lunes tras ser atropellado en la Autovía A-62 cuando estaba colocando la baliza V16.

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Según la información proporcionada por el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, en torno a las 21:00 horas recibieron una llamada alertando de que un turismo había arrollado a un varón que se encontraba junto a su vehículo.

El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 13 de la mencionada autovía, dentro del término municipal de Buniel (Burgos).

Al parecer, y según recoge la Agencia ICAL, el varón se encontraba colocando el dispositivo luminoso V16 cuando fue arrollado por otro vehículo.