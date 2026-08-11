Detenidos los padres de una bebé de tres meses fallecida en Toro

Los padres de una bebé de tres meses fallecida el pasado domingo 9 de agosto han sido detenidos por agentes de la Guardia Civil en Toro.

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Según informa el medio Zamora24horas.com, los servicios sanitarios no certificaron que se tratara de una muerte natural, por lo que se activó la Comisión Judicial y se inició la correspondiente investigación para esclarecer las causas del fallecimiento del bebé.