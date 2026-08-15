La Junta prepara cambios en la normativa de caza para reducir la burocracia

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha anunciado una reforma de la normativa de caza para reducir la burocracia y flexibilizar los trámites para los cazadores.

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Entre las principales novedades, el precinto digital pasará a ser voluntario, mientras que la Consejería ultima también cambios relacionados con el uso de visores térmicos y nocturnos, cuyos borradores podrían publicarse a finales de agosto.

Además, la Junta ha respaldado la iniciativa de la Federación de Caza de Castilla y León para solicitar que la media veda sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

En cuanto al registro de capturas, los cazadores podrán elegir entre dispositivo móvil o ficha en papel para la codorniz y la tórtola, con la misma validez administrativa. La medida busca facilitar la actividad cinegética sin renunciar al control y seguimiento de las especies.