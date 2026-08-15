Muere un hombre de unos 60 años tras salirse de la vía con su furgoneta en la N-601

Un varón de unos 60 años ha fallecido después de que la furgoneta en la que viajaba se saliera de la vía en la N-601, a la altura del término municipal de Rapariegos, en la provincia de Segovia.

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El suceso tuvo lugar en el kilómetro 127 de la carretera, se produjo ayer a las 17:02 horas. El Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada alertando del accidente y solicitando asistencia sanitaria para los ocupantes del vehículo, uno de ellos inconsciente.

La sala de operaciones del 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Ávila, competente en la vigilancia de ese tramo, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó hasta el lugar varios medios, entre ellos un helicóptero medicalizado (HEMS) y personal médico del punto de atención continuada (PAC).

El personal sanitario confirmó en el lugar el fallecimiento del hombre. Además, atendió a otros dos varones, de 25 y 50 años, que resultaron afectados por el accidente.