Acusan de un delito de homicidio por imprudencia a los padres detenidos de la bebé fallecida en Toro

Los padres de la bebé fallecida en Toro (Zamora) se enfrentan a un delito de homicidio por imprudencia, según recoge la Agencia ICAL tras una confirmación directa de la Subdelegación del Gobierno en Zamora y de la Comandancia de la Guardia Civil.

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La niña murió este domingo 9 de agosto y los progenitores fueron detenidos de inmediato al certificar los servicios sanitarios que no se trataba de una muerte natural. A partir de ahí se pusieron en marcha las respectivas investigaciones y se decretó el secreto de sumario.

El Juzgado ha decretado su puesta en libertad con cargos, con la obligación de presentarse una vez por semana ante el Tribunal de Toro. También, se le han retirado los pasaportes con la expresa prohibición de que salgan del país.