Un desplazamiento de tierra provocado por una riada deja dos muertos y dos menores heridos en el término municipal de Ponferrada

Un desplazamiento de tierra producido por una riada en Manzanedo de Valdueza, en el término municipal de Ponferrada deja finalmente dos personas muertas, ambas mujeres, y dos menores heridos leves, según informa la Agencia Europa Press.

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El incidente ha tenido lugar sobre las siete de la tarde de este sábado y la Subdelegación del Gobierno de León descarta que haya más personas desaparecidas.

Las víctimas se encontraban en una bodega cuando perdieron la vida. Además, en Bouzas otra tromba de agua ha provocado el arrastre de varios vehículos.

Riada En El Pueblo De Manzanedo De Valdueza (león) El Centro de Coordinación de Emergencias de Castilla y León ha enviado a los Bomberos de Ponferrada, a Policía Nacional, a Policía Local, al Centro Coordinador de Emergencias y al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde) que se encuentran en el lugar actuando; además se ha dado aviso a dos ambulancias soporte vital básico (SVB) y soporte vital avanzado (SVA) y personal médico del punto de atención continuado (PAC).

Riada En El Pueblo De Manzanedo De Valdueza (león)

Riada en el pueblo de Manzanedo de Valdueza (León)

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