Fallece el niño de 10 años atropellado por un tractor en Espinosa de los Monteros

El niño de unos diez años que fue atropellado por un tractor durante la noche del sábado en la plaza Sancho García de Espinosa de los Monteros (Burgos) ha fallecido, según los datos facilitados por el 1-1-2 de Castilla y León y recogidos por Europa Press.

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El suceso tuvo lugar minutos antes de las 22:31 horas, cuando la sala de emergencias recibió un aviso alertando del atropello y de que el menor se encontraba inconsciente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y de la Guardia Civil COS, además de varios recursos de Emergencias Sanitarias-Sacyl: una ambulancia de soporte vital básico, personal médico del PAC de Espinosa de los Monteros y una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME).

El menor fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado en la UME hasta el Hospital de Cruces, en Vizcaya, donde permanecía ingresado hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.

El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros ha informado del fallecimiento a través de sus redes sociales y ha trasladado sus condolencias a la familia y personas allegadas del menor.

Como muestra de apoyo y solidaridad, el Consistorio ha convocado un minuto de silencio este lunes, 17 de agosto, a las 12:00 horas en la plaza Sancho García, lugar donde se produjo el atropello.