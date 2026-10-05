El Celta de Vigo se enfrentará al Salamanca CF UDS en la primera ronda de la Copa del Rey

El Celta de Vigo volverá a ser el rival del Salamanca CF UDS en la Copa del Rey. El conjunto vigués volverá al estadio Helmántico para enfrentarse a los de Iker Munian en un encuentro que se disputará entre los días 27 y 29 de octubre.

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La suerte de los bombos ha decidido que sea el equipo gallego el rival del Salamanca en la primera ronda del torneo del KO tras un sorteo condicionado celebrado en la sede de la RFEF, en Las Rozas.

De hecho, el propio entrenador del equipo de fútbol de Salamanca, Iker Muniain, ha sido una de las manos inocentes que ha extraído una de las bolas que han decidido estos primeros cruces.

Cabe recordar que el conjunto salmantino solo tenía tres opciones de rivales, los tres equipos de Primera División Real Racing Club de Santander, RC Deportivo y el RC Celta de Vigo. Esta condición se debe a los cambios que ha introducido la Real Federación Española de Fútbol para reducir desplazamientos en esta primera ronda, puesto que los equipos se distribuyen por grupos en función de su cercanía geográfica.