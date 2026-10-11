Derrota del Salamanca FS

El Salamanca Fútbol Sala cayó por 4-2 en su visita a la pista del ADC Lugo Sala. Los gallegos estuvieron más finos de cara a puntería y suman tres puntos a su casillero.

Los de Chema Sánchez se fueron con empate a uno al descanso y la expulsión de Moreiro les penalizó en la segunda mitad. Un gol de Cristian Bernal puso el 3-2, pero el ADC Lugo Sala sentenció el choque en los compases finales.