Iván Antón y Alexandra Martín, los más rápidos en la carrera solidaría de El Encinar

El Encinar celebró su decimosexta edición de la Carrera Solidaria ‘Campo a Través’ con casi ciento treinta participantes. Los ganadores fueron Iván Antón, del equipo Atlético Macotera, y Alexandra Martín.

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En la categoría masculina, Iván Antón se llevó el triunfo con solvencia con una marca de 29:13 y estuvo escoltado en el podio por Tomás Sánchez y Carlos Goyenechea.