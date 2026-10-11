El Santa Marta le aguanta el pulso al líder Burgos Promesas

La Unión Deportiva Santa Marta empató a uno en casa del líder Burgos Promesas. Los tormesinos plantaron cara al favorito al ascenso y un gol de Miguel Velázquez ponía las tablas en el marcador.

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Con este resultado, los de Mario Sánchez son quintos en la clasificación, en puestos de playoff y a un solo punto de la zona de ascenso directo a Segunda RFEF.

El filial del Salamanca CF UDS cayó goleado por 5-1 en casa del Palencia CF. A pesar del resultado, el equipo de Óscar Albo sigue fuera de los puestos de descenso.