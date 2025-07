Unai Marino: "Me dijeron que iba a venir a un club único en el fútbol español"

Unionistas de Salamanca aprovechó el viernes para realizar la primera rueda de prensa de presentación de nuevos jugadores. Víctor Olmedo y Unai Marino fueron los protagonistas y estuvieron escoltados por del director deportivo Antonio Paz.

El portero Unai Marino se mostraba muy contento por poder recalar en Unionistas y vivir el ambiente del Reina Sofía.

Jugó ante la Amorebieta. “Antes de venir al Reina Sofía me dijeron que iba a alucinar un poco y así fue. A mí me impresionó mucho. Luego me enteré que fue el día que menos gente vino al campo y aluciné un poco más. Todos me hablan del ambiente que se vive en la ciudad como en el estadio. Tengo ganas de vivirlo como local”.

Su fichaje. “Cuando acabó el año me interesé por Unionistas. Fue en una misma mañana. No tardamos mucho en llegar a un acuerdo”.

Conversación con Íñigo Muñoz. “He tenido a varios compañeros que han jugado aquí, como Albisua, Iñigo, Rayco, Mier o Jesús de Miguel y me dijeron que iba a venir a un club único en el fútbol español”.

También tomó la palabra Víctor Olmedo, que explicaba que él ya conocía a Unionistas y hablaba sobre su conversación con el último fichaje Juanje.

La visibilidad de Unionistas. “En cuanto supe la noticia del interés de Unionistas y no tuve ninguna duda. Ya lo seguía desde hace tiempo y se veía el ambiente en el Reina Sofía con eliminatorias de Copa del Rey contra el Villarreal y el Barcelona. La afición ayuda mucho y el futbolista se siente arropado”.

El consejo de ‘El Rifle’. “Óskar Martín me habló muy bien. Me dijo que no me iba a faltar de nada en el club ni en la ciudad, que todo el mundo suma”.

Características. “Soy un lateral con buen pie y me gusta tener la posesión, pero también me adapto a las diferentes circunstancias que me pida Oriol”.

Vuelve a coincidir con Juanje. “Sí que es verdad que todo el mundo quiere información y tuvimos una conversación sobre él. Es un competidor nato y es el típico jugador que te lo lucha todo. Estoy muy ilusionado de volver a compartir vestuario con él”.

Tatuaje. “El año pasado me tatué Ad Astra y para mí las coincidencias no existen, si pasa es por algo”.