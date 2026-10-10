Victorias del Ciudad Rodrigo y el Ribert en la Regional

Pleno de triunfos charros en la tarde de este sábado en la Regional de Aficionados. El Ribert abrió la jornada con una importante victoria a domicilio en casa del Mojados con un gol de Jorge Matías a los doce minutos de juego.

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El Ciudad Rodrigo, por su parte, venció por 1-0 al Betis en el Francisco Mateos. Un tanto de Javi Moríñigo al filo del descanso dejó los tres puntos en Miróbriga y los de Astu ya suman nueve en su casillero.

Para este domingo quedará el encuentro entre el Béjar Industiral y el Villaralbo B. El choque tendrá lugar a las 17 horas en el estadio Mario Emilio.