La carretera DSA-260 permanecerá cerrada desde el 14 de abril hasta el 15 de junio

La carretera DSA-260 permanecerá cerrada al tráfico de vehículos en el tramo entre los municipios de La Alberca y Mogarraz desde este martes 14 de abril hasta el próximo lunes 15 de junio.

El motivo tras esta restricción es una serie de las labores para la mejora de la infraestructura vial que tendrán lugar durante ese periodo.

Para asegurar la movilidad durante estos dos meses de restricción y generar las mínimas molestias posibles a los conductores, se recomienda el uso de itinearios alternativos. La Diputación de Salamanca, junto al aviso de tal modificación vial, ha facilitado el siguiente plano informativo:

Corte Carretera DSA-260 | Diputación Salamanca

En él se detalla tanto el tramo cortado como cuáles son los recorridos alternativos que pueden tomar los conductores que se vean afectados por este corte al tráfico.