ASPACE Salamanca reclama cuidados y apoyos durante toda la vida para las personas con parálisis cerebral

Ni la lluvia ha impedido que ASPACE Salamanca celebre este martes el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Las condiciones meteorológicas han obligado a trasladar al Salón de Recepciones del Ayuntamiento el acto previsto inicialmente en la Plaza Mayor, donde familias, personas con parálisis cerebral, profesionales, voluntariado y representantes institucionales se han unido para lanzar un mensaje y es cuidar no puede significar renunciar al propio proyecto de vida.

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La entidad se ha sumado a la campaña #CuidarSinRenunciar, impulsada por Confederación ASPACE bajo el lema “El mejor regalo es cuidar sin renunciar”. La iniciativa pretende poner el foco en la realidad de muchas familias que viven pendientes de organizar cuidados, recursos y tiempos para garantizar los apoyos que necesitan sus familiares.

Uno de los principales objetivos es visibilizar la sobrecarga de los cuidados, que afecta especialmente a las mujeres y que puede tener consecuencias económicas, emocionales y personales para las familias.

Durante el acto, el presidente de ASPACE Salamanca, Jesús-Alberto Martín Herrero, ha reclamado un mayor compromiso de las administraciones para que las familias no tengan que asumir en solitario los cuidados.

“Las familias pedimos a la Administración Central y Autonómicas un decidido apoyo económico y financiero para las entidades ASPACE”, ha señalado.

Doce reivindicaciones Como parte de la campaña, doce cajas regalo han simbolizado las principales reivindicaciones de ASPACE, entre ellas cuidados públicos suficientes, medidas de conciliación, Atención Temprana sin fecha de caducidad, apoyos durante toda la vida, servicios de respiro, apoyo psicológico y financiación estable.

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También reclaman el acceso a tecnologías y productos de apoyo, más recursos residenciales y comunitarios y políticas que fomenten la igualdad y la corresponsabilidad en los cuidados.

El manifiesto ha sido puesto en voz de Ana Belén Lamagrande Lurueña y su hija Elsa, y Dolores González García y su hija Raquel.