Los Bomberos de Salamanca realizan labores de limpieza y mantenimiento en el Ayuntamiento

La actuación se centra en la limpieza y revisión de gárgolas y canalones de la fachada

Los Bomberos realizan trabajos de mantenimiento en la fachada del Ayuntamiento
Los Bomberos realizan trabajos de mantenimiento en la fachada del Ayuntamiento

En la mañana de este viernes los Bomberos de Salamanca, en coordinación con el servicio de mantenimiento del Ayuntamiento, están llevando a cabo labores de limpieza programada en la fachada del Ayuntamiento.

Los trabajos se centran en la revisión y acondicionamiento de las gárgolas y canalones del edificio consistorial, una intervención habitual de conservación para garantizar el correcto estado.

Durante la actuación, se ha utilizado el camión escala de los Bomberos para acceder a las zonas más elevadas de la fachada.

También te puede interesar

Lo último

stats