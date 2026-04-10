Los Bomberos de Salamanca realizan labores de limpieza y mantenimiento en el Ayuntamiento
La actuación se centra en la limpieza y revisión de gárgolas y canalones de la fachada
En la mañana de este viernes los Bomberos de Salamanca, en coordinación con el servicio de mantenimiento del Ayuntamiento, están llevando a cabo labores de limpieza programada en la fachada del Ayuntamiento.
Los trabajos se centran en la revisión y acondicionamiento de las gárgolas y canalones del edificio consistorial, una intervención habitual de conservación para garantizar el correcto estado.
Durante la actuación, se ha utilizado el camión escala de los Bomberos para acceder a las zonas más elevadas de la fachada.
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