Los Bomberos de Salamanca realizan labores de limpieza y mantenimiento en el Ayuntamiento

Los Bomberos realizan trabajos de mantenimiento en la fachada del Ayuntamiento

En la mañana de este viernes los Bomberos de Salamanca, en coordinación con el servicio de mantenimiento del Ayuntamiento, están llevando a cabo labores de limpieza programada en la fachada del Ayuntamiento.

Los trabajos se centran en la revisión y acondicionamiento de las gárgolas y canalones del edificio consistorial, una intervención habitual de conservación para garantizar el correcto estado.

Durante la actuación, se ha utilizado el camión escala de los Bomberos para acceder a las zonas más elevadas de la fachada.