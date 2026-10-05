Carlos García Carbayo, nuevo presidente de la Red de Ciudades Teresianas

La Red de Ciudades Teresianas, Huellas de Teresa, han anunciado que será el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien asuma la presidencia de la entidad durante el próximo año. El regidor salmantino coge el relevo al alcalde de Pastrana, Carlos Largo y su nombramiento se formalizará este miércoles durante la Asamblea de la Red en Salamanca.

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El relevo en la entidad se realiza de forma rotatoria entre todas las ciudades que forman parte de la red. En la actualidad son catorce que están vinculadas a la vida y las fundaciones de Santa Teresa de Jesús: Ávila, Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Beas de Segura, Sevilla, Caravaca de la Cruz, Villanueva de la Jara y Burgos. La vinculación de Salamanca con Teresa de Jesús ocupa un lugar especialmente relevante dentro de este itinerario. La ciudad conserva la memoria de su presencia y constituye también un escenario fundamental para comprender la posterior difusión de su obra y pensamiento.

La Asamblea de la Red de Ciudades Teresianas tendrá lugar este miércoles, 7 de octubre, a partir de las 11.30 horas en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo. Un encuentro para hacer un balance de todas las actividades realizadas este año y marcar las líneas de actuación de los próximos proyectos.

Previamente al encuentro, la Red ha organizado actividades. Así, la programación comenzará el martes 6 de octubre, a las 18:00 horas, con una recepción oficial en el Ayuntamiento de Salamanca, en la Plaza Mayor. A continuación, a las 18:45 horas, tendrá lugar una visita a Scala Coeli, en la Universidad Pontificia de Salamanca. La primera jornada concluirá a las 20:00 horas con un paseo guiado por el centro histórico relacionado con el V Centenario de la Escuela de Salamanca.

El miércoles 7, antes de la Asamblea, los representantes de Huellas de Teresa realizarán a las 9:30 horas una visita al Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca. A las 11:00 horas tendrá lugar la fotografía de familia en el Ayuntamiento, antes del comienzo de la reunión de la Red a las 11:30 horas.

La llegada de Salamanca a la presidencia abrirá una nueva etapa en el trabajo conjunto de las ciudades teresianas, después de un año en el que Pastrana ha encabezado la Red bajo la presidencia de Carlos Largo Alcón. La propia Red ha destacado durante esta etapa la cooperación entre municipios y la generación de proyectos comunes como elementos centrales de su actividad.



