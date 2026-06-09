Más de un centenar de motos de la Guardia Civil recorren las vías de Salamanca, Cáceres y Badajoz

Las provincias de Salamanca, Cáceres y Badajoz se tiñen con los colores característicos de los motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil este martes con el XI Curso de la Especialidad de Tráfico Modalidad Motorista, de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida.

Publicidad Publicidad

En concreto, 120 motocicletas de dicho cuerpo recorren este martes las vías pacenses, cacereñas y salmantinas, acompañadas de diferentes vehículos de apoyo entre los que destacan un furgón taller y una ambulancia de soporte vital básico.

Estos vehículos están ocupados por los alumnos, que junto con la unión de profesores e instructores de dicha escuela, realizan sus últimos aprendizajes en la práctica de conducción de motocicletas. Para ello, este cuerpo recorrerá un total de 800 kilómetros, habiendo comenzado la marcha en la Escuela de Tráfico, en la localidad de Mérida (Badajoz) y pasando por las provincias de Badajoz, Cáceres y Salamanca en dos días.