Conoce el trabajo de las asociaciones que acompañan y miman tu salud en Salamanca

Salamanca tiene 28 asociaciones que realizan su actividad en la Casa de las Asociaciones de Ayuda Mutua y Salud. Entidades que acompañan a familias, las guían en procesos de enfermedad, asesoran y trabajan por el bienestar y la salud que desarrollan su actividad y que trabajan desde este espacio que fue uno de los primeros en abrir sus puertas en España.

Un espacio que acoge desde este martes la exposición ‘Tejiendo redes de salud’ cuya finalidad “es dar visibilidad al trabajo que desarrollan las entidades que tienen su sede en este espacio municipal, y con las que mantiene convenio de colaboración el Ayuntamiento de Salamanca”

La concejala de Salud Pública, Vega Villar, ha sido la encargada de inaugurar esta muestra que, a través de pósteres informativos, muestra qué y cómo trabajan estas entidades en Salamanca. También se ha contado con la asistencia de representantes salmantinos en el ámbito de la atención primaria, universidades e instituciones, así como agentes en salud comunitaria.

Por otra parte, la Casa celebra este martes una jornada de puertas abiertas hasta las 14.00 horas para acercar a la ciudadanía al trabajo que realizan las asociaciones.

Ambas actividades forman parte de la programación de la Semana de la Salud, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración con las asociaciones de pacientes, con motivo del Día Mundial de la Salud, cuyo acto principal fue la recepción oficial ofrecida por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, a las entidades participantes el pasado día 7 de abril.