CSIF no secundará la huelga general por el precio de la vivienda debido a "sus connotaciones políticas”

Tras la huelga general anunciada este lunes por los sindicatos CCOO y UGT para reclamar salarios dignos y el acceso a una vivienda, CSIF ha anunciado este martes su negativa a secundarla. Esta decisión recae en que, tal y como apuntan, su celebración a las puertas de las elecciones generales tiene unas “connotaciones políticas que no casan con nuestra independencia y el carácter estrictamente profesional de nuestra organización”.

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“Desde el respeto a las diferentes opciones democráticas y de la sociedad civil española, CSIF no secunda la huelga general convocada para este otoño”, ha expuesto la organización a través de un comunicado recogido por la agencia Ical.