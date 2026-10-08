La DGT se prepara para un puente del Pilar con 5,7 millones de desplazamientos

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 9 de octubre, a las 15:00 horas, el dispositivo especial con motivo de la festividad del Pilar, que se mantendrá activo hasta la medianoche del lunes 12. Durante estos cuatro días están previstos 5.760.000 desplazamientos de largo recorrido por carretera en España.

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Las mayores complicaciones se esperan durante la tarde del viernes, especialmente entre las 16:00 y las 22:00 horas, coincidiendo con la salida de las grandes ciudades hacia zonas de costa, montaña y segundas residencias.

El sábado también se espera una circulación elevada, principalmente entre las 9:00 y las 13:00 horas, mientras que el domingo tendrá previsiblemente un tráfico más moderado, con desplazamientos principalmente hacia zonas de ocio y recreo.

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El momento más complicado de la operación será previsiblemente el lunes por la tarde, cuando comenzará el regreso. La DGT sitúa entre las 16:00 y las 23:00 horas el periodo de mayor intensidad, especialmente en los principales accesos a las grandes ciudades.

Más vigilancia en las carreteras Para garantizar la seguridad y evitar retenciones, Tráfico desplegará a sus agentes y utilizará radares, helicópteros, drones y cámaras para controlar, entre otras cuestiones, la velocidad, el uso del móvil y el cinturón de seguridad.

También se podrán habilitar carriles adicionales y reversibles en los puntos de mayor intensidad y establecer itinerarios alternativos. Además, se paralizarán obras que puedan afectar a la circulación y se aplicarán restricciones a determinados vehículos, como camiones y transportes especiales.

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Coincidiendo con el puente, hasta el domingo 11 continúa activa la campaña especial de vigilancia de las distracciones al volante, uno de los principales factores presentes en los siniestros viales.

La DGT recomienda planificar el viaje, consultar el estado de las carreteras y evitar las horas de mayor tráfico. También recuerda la importancia de no utilizar el teléfono móvil al volante, no consumir alcohol ni drogas y respetar los límites de velocidad.

Además, ante la llegada del otoño, Tráfico pide especial precaución ante posibles episodios de lluvia o niebla, reduciendo la velocidad y aumentando la distancia de seguridad.