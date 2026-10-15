Dos salmantinos, entre los nuevos nombramientos a directores generales de la Junta de Castilla y León

Dos salmantinos acaban de ser nombrados directores generales de las consejerías de Sanidad y de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Se trata de Rubén Cañizares Sánchez, de Villoria y Marco Criado Nicolás, de Sancti Spiritus.

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Rubén Cañizares ha sido nombrado director General de Cuidados y Humanización de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Graduado en enfermería y en Ciencia Política y Administración Pública además ha cursado varios másteres sobre gestión y planificación sanitaria y procesos de cuidados. Actualmente Rubén Cañizares es concejal por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Villoria y su experiencia profesional ha estado vinculada al trabajo como enfermero. En 2026 además ha sido nombrado jefe de la Unidad de Enfermería, en Calidad y seguridad del paciente del Hospital de Salamanca.

Marco Criado Nicolás, a La Derecha De La Imagen, En Una Visita Del Consejero De Agricultura a La Usal

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