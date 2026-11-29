El transporte por carretera afronta la posibilidad de dos jornadas de huelga en plena Navidad. Los conductores profesionales mantienen convocados paros para los próximos 23 y 24 de diciembre, una protesta que podría afectar tanto al transporte de mercancías como al de viajeros en uno de los periodos de mayor actividad del año.

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El conflicto tiene su origen en la reclamación de una jubilación anticipada para los profesionales del sector mediante la aplicación de coeficientes reductores. Los trabajadores denuncian los retrasos en la tramitación de este procedimiento y reclaman avances por parte de la Administración para que se reconozca el desgaste que supone desarrollar esta actividad durante años.

La convocatoria sigue adelante pese a que se ha anunciado una nueva reunión de la Comisión de Evaluación para el próximo 15 de diciembre. Este órgano tendrá que valorar los informes necesarios para determinar si se cumplen las condiciones que permitirían adelantar la edad de jubilación de los conductores profesionales.

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El anuncio llegó después de la concentración celebrada el pasado 26 de noviembre frente a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en Madrid, donde cientos de profesionales reclamaron que se desbloquee el procedimiento. Tras la movilización, una delegación de representantes de los trabajadores fue recibida por responsables del organismo.

Sin embargo, la convocatoria de esta reunión no ha servido para retirar los paros previstos. La posición trasladada por los representantes sindicales es que la huelga se mantendrá mientras no exista un informe favorable de la Comisión de Evaluación que permita avanzar en la aplicación de los coeficientes reductores.

Una reunión el 9 de diciembre para estudiar nuevas protestas El calendario de las próximas semanas será clave para conocer el alcance del conflicto. El 9 de diciembre está prevista una reunión entre las distintas organizaciones sindicales del sector del transporte para tratar de acordar nuevas movilizaciones conjuntas.

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En ese encuentro se abordará la posibilidad de coordinar nuevas acciones de protesta en todo el transporte profesional por carretera, tanto de mercancías como de viajeros. La intención es mantener la presión para que se emitan los informes pendientes y el procedimiento administrativo no siga acumulando retrasos.

La reunión del 15 de diciembre de la Comisión de Evaluación será otro de los momentos determinantes. Sus integrantes deberán analizar la documentación y valorar si concurren las circunstancias necesarias para aplicar los coeficientes reductores a los conductores profesionales.