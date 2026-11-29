La Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad ampliará su recorrido oficial de cara a la Semana Santa de 2027. La modificación, presentada durante la Asamblea General Ordinaria celebrada el 28 de noviembre, permitirá al cortejo procesional incorporar tres nuevas calles y aumentar su itinerario en aproximadamente 163 metros.

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El nuevo trazado, aprobado por la Junta Directiva y con el visto bueno de la Junta de Semana Santa de Salamanca, pasará de los 1,34 kilómetros de 2026 a una longitud aproximada de 1,50 kilómetros.

Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de las calles Doctrinos, Prado y Juan del Rey. Desde esta última vía, la procesión accederá a la Plaza del Corrillo por su lado izquierdo, eliminando así el giro completo que se realizaba tradicionalmente.

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La decisión llega después de analizar las dimensiones del cortejo durante la pasada Semana Santa de 2026. Con este cambio, la Hermandad busca facilitar el desarrollo de la procesión, mejorar la distribución de los distintos tramos y evitar la compresión de las filas a lo largo del recorrido.

De esta manera, el recorrido oficial de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad para la Semana Santa de 2027 quedará establecido de la siguiente forma: S.I.B. Catedral Nueva de Salamanca, Benedicto XVI, Calderón de la Barca, Libreros, Plaza de San Isidro, Rúa Antigua, Compañía, Doctrinos, Prado, Juan del Rey, Plaza del Corrillo, Plaza Mayor, Quintana, Rúa Mayor, Plaza de Anaya, Benedicto XVI y regreso a la S.I.B. Catedral Nueva.