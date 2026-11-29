Un accidente de tráfico ha terminado con un turismo volcado en la avenida de Ignacio Ellacuría durante la madrugada de este domingo.
Tal y como han referido fuentes oficiales, el vehículo sufrió una salida de vía y acabó colisionando contra una farola antes de quedar volcado sobre la calzada, lateralmente.
El siniestro se produjo a las 03:39 horas, a la altura del número 93. Como consecuencia del impacto, el conductor resultó herido leve y, por el momento, no ha trascendido si requirió ser trasladado al Hospital de Salamanca.
Asimismo, efectivos de la Policía Local personados en el lugar le practicaron la prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo.