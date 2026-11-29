Un accidente de tráfico ha terminado con un turismo volcado en la avenida de Ignacio Ellacuría durante la madrugada de este domingo.

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Tal y como han referido fuentes oficiales, el vehículo sufrió una salida de vía y acabó colisionando contra una farola antes de quedar volcado sobre la calzada, lateralmente.

El siniestro se produjo a las 03:39 horas, a la altura del número 93. Como consecuencia del impacto, el conductor resultó herido leve y, por el momento, no ha trascendido si requirió ser trasladado al Hospital de Salamanca.

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