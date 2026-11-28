Un hombre ha resultado herido este sábado tras ser atropellado por un turismo en la calle Laguna de Ciudad Rodrigo.

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El accidente se ha producido a las 11:29 horas, momento en el que el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso alertando del atropello. Según la información facilitada, el varón se encontraba consciente tras el impacto.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Ciudad Rodrigo y del Cuerpo Nacional de Policía, además de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un recurso asistencial para atender al herido.