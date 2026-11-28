El Ayuntamiento de Salamanca dará luz verde el próximo 1 de diciembre al listado definitivo de beneficiarios de las ayudas municipales para la rehabilitación de edificios residenciales. Una convocatoria que llega con una importante inyección económica: 979.818,02 euros repartidos entre 39 beneficiarios.

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El objetivo principal de estas subvenciones es continuar eliminando el amianto de los edificios, un material peligroso para la salud, sin dejar de lado otra cuestión fundamental: mejorar la accesibilidad de los inmuebles y facilitar que puedan ser utilizados por personas con diferentes necesidades.

Las ayudas están dirigidas a comunidades de propietarios, propietarios únicos de edificios residenciales colectivos y titulares de viviendas unifamiliares, siempre que los inmuebles no estén incluidos en los entornos residenciales de rehabilitación programada, que disponen de sus propias líneas de financiación.

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Entre las actuaciones que pueden recibir financiación destacan la retirada y sustitución de elementos constructivos con amianto, las obras para mejorar la accesibilidad en zonas comunes y viviendas unifamiliares, así como determinados trabajos complementarios de conservación.

En el caso del amianto, las intervenciones deben cumplir la normativa estatal y la ordenanza municipal aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 9 de mayo de 2025.

¿Cuánto dinero puede recibir cada propietario? La subvención puede cubrir hasta el 50% del presupuesto considerado subvencionable, con un máximo de 3.000 euros por vivienda o por cada 100 metros cuadrados de local, y un límite de 60.000 euros por solicitud.

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Además, las obras deben haberse iniciado a partir del 1 de marzo de 2022, manteniendo así las condiciones de continuidad de anteriores convocatorias.