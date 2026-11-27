El PSOE de Salamanca ha reunido en la noche de este viernes a candidatos, militantes y simpatizantes en el acto de fin de campaña, una cita con la que los socialistas han querido hacer piña antes de la jornada electoral de este domingo 29 de noviembre.

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La formación encaraba las últimas horas de campaña con un objetivo claro como es conseguir el segundo diputado por la provincia. Así lo ha trasladado el candidato socialista al Congreso, David Serrada, durante su comparecencia en la mañana de este viernes y donde llamaba a concentrar el voto en el PSOE para aumentar la representación salmantina en la Cámara Baja.

En el balance de estos días, Serrada también ha reconocido que hay cuestiones que mejorar, aunque ha defendido el trabajo realizado por su formación y ha insistido en la necesidad de seguir trasladando propuestas para dar respuesta a los problemas de la provincia.

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Entre las principales prioridades que ha puesto sobre la mesa se encuentran la mejora de las comunicaciones, el impulso del empleo y la reducción de la brecha laboral entre hombres y mujeres. Sobre este último asunto, ha recordado que el 60 % de las personas desempleadas en Salamanca son mujeres.

La vivienda ha sido otro de los asuntos destacados en su intervención durante este viernes. Serrada ha situado las dificultades para acceder a un hogar entre los principales problemas de los salmantinos.

Con esto, el PSOE de Salamanca pone fin a una campaña en la que ha situado el empleo, las comunicaciones y el acceso a la vivienda entre sus principales compromisos, con el reto de convertir el respaldo de sus militantes y simpatizantes en un segundo diputado por la provincia en las elecciones de este domingo.