El PSOE de Salamanca apura las últimas horas de campaña electoral con un objetivo sobre la mesa: conseguir el segundo diputado por la provincia en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Así lo ha trasladado el candidato socialista al Congreso, David Serrada, que ha pedido concentrar el voto en torno a su formación para ampliar la representación socialista en la Cámara Baja.

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Serrada ha recordado que en las anteriores elecciones se quedaron a apenas 1.500 votos de conseguir ese segundo escaño, mientras que más de 11.000 votos fueron a parar a otras opciones políticas de izquierda. Una circunstancia que, a su juicio, demuestra la importancia de agrupar el apoyo electoral en torno al PSOE en una provincia como Salamanca.

"Si en Salamanca el Partido Socialista hubiera tenido el segundo diputado, en esta legislatura no teníamos que haber dependido de Junts", ha señalado el candidato, que ha utilizado este ejemplo para defender la necesidad de conseguir una mayoría socialista más amplia en el Congreso.

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Preguntado por las posibilidades reales de alcanzar ese segundo representante, Serrada ha reconocido que "seguro en las elecciones no hay nada", aunque ha asegurado que su partido tiene opciones de conseguirlo y que la tendencia de las encuestas apunta a un crecimiento del PSOE.

El candidato socialista también ha advertido de la dificultad de trasladar los sondeos nacionales a los resultados concretos de una provincia, especialmente cuando algunas encuestas cuentan con muestras muy reducidas en Salamanca. Por ello, ha insistido en que lo importante es observar la tendencia y no realizar extrapolaciones directas.

La comparecencia ha servido también para que los dos cabeza de lista del PSOE por Salamanca, Carlos Fernández Chanca y David Serrada, hayan hecho balance de la campaña electoral, defiendan las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez en Salamanca y critiquen la actuación del bloque de la derecha en el debate a cuatro de este jueves.

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En ese sentido, el secretario provincial también ha hecho autocrítica y ha reconocido cosas a mejorar. Entre sus compromisos para la provincia ha destacado la necesidad de mejorar las comunicaciones, impulsar el empleo y reducir la brecha laboral entre hombres y mujeres, recordando que el 60 % de las personas desempleadas en Salamanca son mujeres.

Rueda De Prensa Cabezas De Lista Al Congreso Y Al Senado David Serrada Y Carlos Fernández Chanca (8) Asimismo, ha situado el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas de los salmantinos y ha criticado al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, por vetar la aplicación de la Ley de Vivienda en la ciudad. En este sentido, ha asegurado que la normativa permitiría frenar la subida de los alquileres, que cifra en un 23 % durante los últimos tres años.

Por su parte, Carlos Fernández Chanca ha asegurado que la campaña socialista ha ido "de menos a más" y ha mostrado su convencimiento de que el PSOE ganará las elecciones. El candidato ha pronosticado una participación de entre el 70 y el 75 % y ha afirmado que "la remontada se palpa, se siente, se huele".

Chanca también ha destacado la presencia de mujeres jóvenes y personas mayores en los actos de campaña y ha defendido la gestión del Gobierno central en cuestiones como la subida del salario mínimo, las pensiones y las becas.

Sobre el “usted calladita” de Feijóo a Colau: “lo peor es que le salió de dentro” En la comparecencia, Serrada también ha valorado el debate electoral celebrado la noche anterior, del que considera que quedó reflejado el modelo de país que defiende cada bloque político. El candidato socialista ha contrapuesto las propuestas de progreso e igualdad que atribuye a su partido frente a lo que, a su juicio, fueron "bastantes más insultos que propuestas" por parte de sus adversarios. En especial, ha criticado las intervenciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, al que ha acusado de mostrar abiertamente actitudes machistas y racistas.