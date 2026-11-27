La pensión media en Salamanca se situó en noviembre en 1.298 euros, lo que supone un incremento del 5,3% respecto al mismo mes del año anterior. Así se desprende de los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

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En el conjunto de Castilla y León, la pensión media alcanzó los 1.381,8 euros, un 4,8% más que hace un año y ligeramente por encima de la media nacional, situada en 1.379 euros.

La provincia salmantina contabilizó un total de 84.323 pensiones. Por delante se situaron León, con 140.839; Valladolid, con 127.470; y Burgos, con 95.923.

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Por cuantía, Valladolid registró la pensión media más elevada de la Comunidad, con 1.498 euros, seguida de Burgos (1.481 euros) y Palencia (1.410 euros). En el extremo contrario se encuentran Zamora, con 1.199 euros, y Ávila, con 1.225 euros.

La paga extra eleva la nómina de noviembre En el conjunto de España, la Seguridad Social abonó en noviembre casi 10,6 millones de pensiones a 9,6 millones de personas, con una nómina ordinaria de 14.573,9 millones de euros. A esta cantidad se sumó la paga extraordinaria, que ascendió a 14.241 millones.

Por otro lado, los datos reflejan un aumento de las jubilaciones demoradas, que ya representan el 11,4% de las nuevas altas, frente al 4,8% registrado en 2019. La edad media de acceso a la jubilación se sitúa actualmente en los 65,4 años.