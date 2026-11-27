El Centro Tormes+ de Salamanca ofrecerá esta Navidad un curso gratuito para aprender a crear vídeos con inteligencia artificial. La formación tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de diciembre, de 17:00 a 20:00 horas, y no será necesario tener conocimientos previos.
Durante las tres jornadas, los participantes aprenderán a dar vida a fotografías antiguas, generar vídeos a partir de textos y crear sus propias escenas utilizando herramientas como Higgsfield. Además, conocerán el funcionamiento de CapCut para editar los contenidos y conseguir un vídeo final de entre 20 y 30 segundos, listo para compartir en redes sociales.
El curso está dirigido a mayores de 16 años y cuenta con solo 16 plazas disponibles. Para participar será necesario llevar auriculares o cascos, aunque también se podrán aportar fotografías e imágenes propias para trabajar con ellas durante las sesiones.
Las inscripciones pueden realizarse a través de https://tormesplus.com/eitthttps://tormesplus.com/eitt