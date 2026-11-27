Varias calles de la capital salmantina se verán afectadas por el paso de la San Silvestre Universitaria de la UPSA.

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La carrera está programada para este sábado 28 de noviembre, con salida y meta en la calle Henry Collet; las carreras infantiles empezarán a las 16:00 horas, la marcha popular a las 16:30 y la carrera absoluta a las 17:00 horas.

La carrera absoluta tiene 7,25 kilómetros con salida desde calle Henry Collet hacia José de Lamano Beneite y la avenida del Doctor Ramos del Manzano, cruza el Tormes por la avenida José Núñez Larraz y sigue por la avenida Padre Ignacio Ellacuría hasta el Arrabal. Desde el paseo del Progreso, los corredores pasarán a la otra orilla, subirán por la Vaguada de la Palma, darán una vuelta por esa zona y regresarán por el mismo camino hasta la meta.

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La marcha popular irá por la calle José de Lamano Beneite y la ribera del río hacia Tejares. Allí cruzará a la otra orilla y volverá por la margen sur hasta la avenida Padre Ignacio Ellacuría, para regresar a la meta por la avenida José Núñez Larraz.

Habrá cortes de tráfico alrededor de la salida y la meta, en las calles Henry Collet, Papa Luna y Manuel Ramos Andrade, en José de Lamano Beneite y en la avenida del Doctor Ramos del Manzano. También se cortarán la avenida José Núñez Larraz, la avenida Padre Ignacio Ellacuría y la glorieta de acceso al paseo del Progreso, además de la Vaguada de la Palma (las calles volverán a abrirse al tráfico a medida que pase el último corredor).

Se recomienda a los conductores que eviten estas zonas durante la tarde del sábado.