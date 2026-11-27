Ya se conoce la cifra de personas que han votado por correo en Salamanca. Según los datos facilitados por Correos, han sido 9.273 personas las que han ejercido su derecho a voto desde diferentes puntos de España, ante la imposibilidad de votar en la capital del Tormes y su provincia, o desde el extranjero.

Publicidad Publicidad

En total, corresponde al 13,84 por ciento de toda Castilla y León, siendo la cuarta provincia de la comunidad en la que más personas han solicitado esta modalidad de voto. Por delante, se encuentran León (13.836), Valladolid (11.892) y Burgos (10.590). por detrás de Salamanca están Zamora (5.136), Palencia (4.978), Ávila (4.407), Segovia (3.724) y Soria (3.137).

Desde Correos han explicado el despliegue logístico para garantizar el voto por correo. Cuando se abran los locales electorales, un primer equipo de personal de la empresa postal pública entregará los votos en custodia en la provincia de Salamanca a 633 mesas electorales distribuidas en 459 locales, de los que 62 estarán ubicados en la capital y 397 en el resto de municipios. En total, el dispositivo abarcará los 362 municipios salmantinos, divididos en 374 distritos y 530 secciones. En España, se entregará en las 61.033 mesas electorales distribuidas en los 22.493 locales electorales de los 8.132 municipios de España.