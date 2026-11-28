El viernes, 27 de noviembre, sobre las 13:00 horas, un hombre sufrió una aparatosa caída debido al mal estado de varias baldosas. Afortunadamente, no resultó herido de gravedad ni necesitó atención sanitaria. Varias personas que presenciaron el accidente acudieron a ayudarle a levantarse.

Este incidente pone de manifiesto el peligro que supone el estado de estas baldosas para los peatones. Los vecinos reclaman que se mejore el pavimento para evitar nuevas caídas y posibles accidentes. Una reparación a tiempo podría evitar consecuencias más graves.