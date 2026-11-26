Los vecinos de la calle Isaac Peral llevan desde el pasado domingo conviviendo con unas tablas de madera tiradas en el suelo, algunas de ellas con puntas incluidas, que suponen un peligro para los peatones.

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A esta situación se suma otro problema: vehículos aparcados sobre los pasos de peatones, dificultando el paso y obligando a los viandantes a sortear los coches para poder cruzar con normalidad.

Los vecinos denuncian el estado en el que se encuentra la zona y reclaman una solución cuanto antes.

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