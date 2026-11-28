Con motivo de la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, el Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG-CSIC-USAL) ha presentado el balance de MicroMundo@Salamanca, una iniciativa de ciencia ciudadana que combate una crisis sanitaria responsable de más de 4,7 millones de muertes anuales en el mundo, según la OMS. Desde 2017, más de 700 estudiantes de secundaria han recogido muestras de suelo y analizado 6.176 bacterias a lo largo de nueve ediciones, la última con 87 alumnos, 25 universitarios y 10 docentes. Gracias a este trabajo en las aulas, se han logrado aislar 399 cepas con actividad antimicrobiana, incorporadas ya a una colección científica destinada a investigar futuros fármacos.