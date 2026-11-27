La Universidad de Salamanca dio lectura este jueves 26 de noviembre a un manifiesto en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

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El manifiesto se leyó en el Aula Salinas a cargo de Arlin Rivas, subdirectora de la Unidad de igualdad; Vanesa Vega Muriel, vocal de la Unidad de Igualdad; Vicente Justo Hermida, vocal de la Unidad de Igualdad; Sergio Rodero Cilleros, Vicente J. Marcet Rodríguez, Beatriz Morales Romo y Emma López Massa, miembros de la Red de Igualdad de los campus; Clementina Clementoni Faure, voluntaria de la Unidad de Igualdad; y Carmen Mascaraque Egido, directora de la Unidad de Igualdad.

Lectura Del Manifiesto Por El 25 N En La Universidad. Usal A través de la lectura del escrito se denunciaron las violencias machistas, recalcando que "continúan siendo una de las expresiones más graves y persistentes de vulneración de los derechos humanos, a menudo silenciadas e invisibilizadas". Igualmente describieron que "consideramos fundamental reconocer y desnaturalizar aquellas conductas que pueden preceder, justificar o encubrir situaciones de violencia. La insistencia ante una negativa, la presión sexual, el control, los celos, la humillación, las amenazas, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento o la banalización de las agresiones no son expresiones de afecto ni conflictos menores. Es responsabilidad de toda la sociedad identificarlas, cuestionarlas y actuar frente a ellas".

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