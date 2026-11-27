La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha tenido un papel destacado en el Congreso Internacional ‘La humanidad en el horizonte de la IA. Perspectivas en diálogo con Magnifica Humanitas León XIV’, celebrado durante tres días en Madrid. El encuentro ha reunido a representantes de las facultades eclesiásticas de Filosofía de España y Portugal para analizar los desafíos antropológicos, éticos y sociales que plantea el avance de la inteligencia artificial.

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La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UPSA ha sido una de las instituciones coorganizadoras del congreso, en el que también ha participado el rector de la Universidad, Santiago García-Jalón de la Lama. Además, la decana de la Facultad, Ana María Andaluz, ha formado parte del comité científico.

La presencia de la institución salmantina se ha completado con las intervenciones de tres de sus profesores: Jesús Manuel Conderana, Carlos Simón Vázquez y Alfonso José López Rivero, que han abordado el fenómeno de la inteligencia artificial desde perspectivas filosóficas, teológicas y tecnológicas.

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Durante su intervención, Jesús Manuel Conderana, codirector del Máster en Gobernanza Ética de la Inteligencia Artificial, ha presentado la ponencia ‘Fabricar sujetos: una crítica filosófica a una promesa de la inteligencia artificial’. En ella ha cuestionado las aspiraciones de algunas corrientes transhumanistas que plantean la posibilidad de fabricar sujetos libres y ha reflexionado sobre los límites de delegar funciones y decisiones humanas en las nuevas tecnologías.

Por su parte, Carlos Simón Vázquez, vicedecano de Teología, ha defendido la necesidad de construir un marco antropológico, social y pedagógico basado en la tradición y el magisterio de la Iglesia. Su intervención ha puesto el foco en la responsabilidad ante los avances tecnológicos y en la importancia de orientar la inteligencia artificial hacia el desarrollo humano integral.

El tercer representante de la UPSA, Alfonso José López Rivero, director del Instituto Universitario de Inteligencia Artificial, ha planteado que la Filosofía y la Teología deben formar parte del propio diseño de los sistemas de inteligencia artificial y no limitarse a una reflexión ética posterior. Para ello, ha propuesto incorporar criterios como la dignidad humana, la transparencia, la responsabilidad y el bien común.

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El congreso también ha contado con la participación de la doctoranda Eva Martín, que ha presentado una comunicación sobre el sesgo algorítmico y la dignidad humana en el diseño y uso de la inteligencia artificial.