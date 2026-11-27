La Universidad de Salamanca ha participado en el desarrollo de un innovador bastón de trail running impulsado por la empresa PURAKAU SPORT. Un proyecto que combina la experiencia en el ámbito de la montaña con el conocimiento científico y tecnológico de la institución académica y que busca trasladar la innovación universitaria al tejido empresarial.

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El dispositivo se ha presentado en un acto celebrado en Béjar, en el que han participado el vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la USAL, Federico Bueno de Mata; el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar, José Alejandro Reveriego Martín; y el director territorial de Salamanca del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), José Francisco Diego Calvo.

Por parte de PURAKAU SPORT han asistido Miguel Ángel Heras Hernández y Eduardo Díaz Sánchez, quienes han dado a conocer las características de este nuevo producto, cuyo desarrollo ha contado con el respaldo del Centro Científico Tecnológico Empresarial (CCTE) de la Escuela de Ingeniería Industrial de Béjar.

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La iniciativa se enmarca en el programa de consolidación de un centro de referencia tecnológica y empresarial en Béjar y su área de influencia, financiado por la Junta de Castilla y León a través del ICECYL.

Prototipos y pruebas en entornos reales de montaña El desarrollo del bastón ha supuesto un proceso de investigación, desarrollo e innovación en el que se han combinado las aportaciones de la empresa con las capacidades técnicas de la Universidad de Salamanca. El trabajo ha incluido el diseño de diferentes prototipos, pruebas en entornos reales de montaña y ensayos técnicos para comprobar el rendimiento y la funcionalidad del dispositivo.

En este proceso ha desempeñado un papel destacado el Centro Científico Tecnológico Empresarial (CCTE), ubicado en el Campus de Béjar y gestionado por el Servicio de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca (SIPPE).

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Esta infraestructura universitaria está orientada a impulsar la innovación y el emprendimiento, además de facilitar la colaboración entre investigadores, empresas y emprendedores. Sus recursos de diseño, experimentación y prototipado permiten acompañar el desarrollo de nuevos productos y soluciones tecnológicas.

Impulso a la innovación empresarial en Béjar La colaboración con PURAKAU SPORT pone de manifiesto el potencial de la transferencia de conocimiento entre la Universidad y las empresas para convertir necesidades reales del mercado en soluciones innovadoras con posibilidades comerciales.