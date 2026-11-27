El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, ha entregado a Ignacio Galán, presidente del Consejo Social, una placa conmemorativa para reconocer el apoyo de este órgano de gobierno en la celebración del Salamanca Forum 2026, un que ha reunido durante los días 4 al 6 de noviembre a líderes y representantes del más alto nivel de universidades procedentes de diferentes países, así como a instituciones, empresas y representantes de la sociedad civil.

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El rector ha asegurado que esta condecoración al Consejo Social ha supuesto un reconocimiento a aquellas personas e instituciones “que han tendido puentes entre esta universidad y otras partes del mundo. Una manera de visibilizar el liderazgo y el compromiso con la cooperación universitaria”.

El rector ha concedido al presidente de Iberdrola y del Consejo Social, a título personal, la medalla “Escuela de Salamanca para la Internacionalización”, por su implicación en la repercusión mundial de este encuentro enmarcado en la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca y financiado por la Fundación para la promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León.