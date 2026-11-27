El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Salamanca ha aprobado en la mañana de este viernes las cuentas de la institución académica para 2027, que ascienden a 333.859.817 euros (un 7,55 % más que en 2026).

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Este presupuesto marco fija los recursos con los que contará la Universidad para desarrollar su actividad docente, investigadora y de gestión durante ese ejercicio.

La sesión se ha celebrado con la presidencia y sus miembros en funciones, situación en la que permanecen desde el pasado 5 de noviembre al cumplirse los cuatro años de su mandato, a la espera de que la Junta de Castilla y León formalice los nuevos nombramientos. Hasta que se produzca esa renovación, el Consejo mantiene su actividad ordinaria y la tramitación de los asuntos clave para la institución.

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Junto a las cuentas generales, el órgano ha validado un techo de gasto de 386.764.317,60 euros (+6,01 %), así como las tasas y precios públicos de la Universidad, que ingresará 1,63 millones de euros por sus activos financieros, principalmente derivados de inversiones y rendimientos financieros. También se ha ratificado el presupuesto propio del Consejo Social, dotado con 278.938 euros (+7,21 %), de los cuales 15.000 euros se destinarán al fondo de becas propias de la institución, dirigido a apoyar al estudiantado con menos recursos.

Asimismo, el Pleno ha dado luz verde al Plan de Trabajo de Auditoría para 2027, centrado en la gestión de contratación, la ciberseguridad en las TIC y el control de riesgos de fraude del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas líneas de supervisión buscan reforzar la transparencia en la gestión universitaria y garantizar el uso adecuado de los fondos públicos y europeos.

Por último, se ha aprobado el balance del Plan Trienal de Actuaciones 2023-2026, ejecutado al 100 % gracias a la coordinación con el equipo de gobierno y la implicación de sus miembros, y se ha informado de los once acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva en sus tres últimas reuniones.