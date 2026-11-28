La Feria de Ganado de San Andrés en Ciudad Rodrigo regresa después de dos años, ya que las restricciones de la dermatosis nodular contagiosa impidieron su celebración en 2025. Este 2026 vuelve a abrir sus puertas contando con 80 animales de raza morucha, angus, avileña, limusín y charolés.

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La apertura de la feria es este sábado, con una jornada en la que hay programada una exposición y venta libre de ganado bovino y donde se celebrará el XII Concurso Exposición de Charolés y el III Concurso Exposición de Limusín.

El domingo tendrá lugar la II Subasta de Hembras de raza avileña negra-ibérica y la III Subasta Nacional de machos de raza charolesa. La lonja donde se fijará la primera cotización de la temporada del cerdo ibérico de bellota tendrá lugar el lunes a las 14:00 horas.

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Feria de San Andrés 2026 en Ciudad Rodrigo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo En concreto durante toda la feria participan: 6 animales de raza morucha procedentes de ganaderos de Carpio de Azaba y Fuenteguinaldo; 4 angus de Aldehuela de la Bóveda; 15 animales de raza avileña de Navas de San Antonio de Segovia y Muñana de Ávila; 15 de limusines que proceden de Umbrías y El Barraco de Ávila; 40 charoleses que vienen de Fuenteguinaldo, La Fuente de San Esteban, Santa Olaya de Yeltes, El Batán de Cáceres, Pastores, Boadilla, Umbrías de Ávila y Farifa de Sayago (son animales que estarán atados y tres de ellos son de subasta).

Feria de San Andrés 2026 en Ciudad Rodrigo Hay 30 animales sueltos (6 morucha, 2 angus, 15 avileña, 7 limusín) y 50 atados (2 angus, 8 limusín y 40 charolés).

En la subasta de charolés participan machos de 14 a 14 meses; los compradores recibirán una ayuda del Ayuntamiemto de 150 euros por ejemplar. Y, en la subasta de hembras de reposición de raza avileña negra ibérica son vacas de entre 11 y 15 meses que parten de un precio de arranque entre 1.700 y 2.000 euros.

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