El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este jueves a la propuesta de la Consejería de Educación para la modificación de dos acuerdos de concesión directa de subvenciones para financiar 34 unidades adicionales del primer ciclo de Educación Infantil durante el curso 2026-2027. El incremento de financiación asciende a 1.500.091 euros y afecta a centros privados adheridos a la oferta gratuita de plazas y a centros de titularidad municipal de Castilla y León. Esta modificación responde a las necesidades de plazas detectadas al comienzo del curso escolar, en septiembre.

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El el acuerdo de financiación de centros municipales se encuentra Ciudad Rodrigo. Este acuerdo incrementa en 838.286 euros las subvenciones destinadas a entidades locales titulares de centros adheridos a la oferta gratuita, distribuidos en 279.400 euros para 2026 y 558.885 euros para 2027. La modificación contempla la financiación de 19 unidades adicionales en 17 centros municipales. Se incorpora una unidad en cada centro, excepto en los de Burgos y Ciudad Rodrigo, donde se financian dos unidades adicionales por centro.

En cuanto al acuerdo para los centros privados incrementa en 661.805 euros la financiación destinada a centros privados adheridos a la oferta gratuita de plazas, con 220.579 euros correspondientes a 2026 y 441.225 euros a 2027.

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En ambos acuerdos, el importe de financiación por unidad es de 44.120 euros para el curso 2026-2027, repartidos entre las anualidades de 2026 y 2027.