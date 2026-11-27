Alfonso Fernández Mañueco ha elegido Salamanca, su ciudad natal, para poner el broche final a la campaña electoral del Partido Popular. El presidente del PP de Castilla y León ha protagonizado el último acto de los populares salmantinos, después de haber participado también en el cierre regional celebrado en Valladolid, con un discurso centrado en pedir el voto para Alberto Núñez Feijóo y reclamar una movilización final para propiciar un cambio en el Gobierno de España y darle “finiquito”.

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Mañueco ha llegado al escenario acompañado por los candidatos salmantinos y otros representantes del partido, con la canción 'Hall of Fame', del grupo irlandés The Script, como banda sonora de su entrada. El acto ha reunido a cargos, militantes y simpatizantes del PP, que han recibido a los dirigentes entre aplausos y cánticos de "Feijóo a la Moncloa".

El presidente autonómico ha comenzado agradeciendo especialmente el trabajo del presidente provincial del PP y alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, al que ha definido como un "magnífico presidente". También ha hecho referencia a la campaña desarrollada en las nueve provincias de Castilla y León y al trabajo de Feijóo, asegurando que los populares han ido "de menos a más".

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"El lunes habrá cambio en España. Por eso no queremos más campañas", ha señalado Mañueco, a pesar de que ha bromeado con que “alguno me pedía quince días más”. Él también ha pedido a los asistentes un último esfuerzo para conseguir "una gran victoria" y llenar las urnas de papeletas del Partido Popular, concentrando el voto en torno a Feijóo y luchar contra el voto útil de la izquierda. "El domingo vamos a poner a España a funcionar. Vamos a hacerlo todos los españoles con Feijóo, que va a llegar a la presidencia del Gobierno", ha afirmado.

Durante su intervención, ha cargado contra la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha reclamado poner fin a sus ocho años de Gobierno. "Ha llegado el momento de decir adiós a Sánchez, adiós a sus muros, a sus relatos de ficción y a su mala gestión que cuesta vidas", ha manifestado, antes de mencionar tanto el funcionamiento de las pulseras antimaltrato como los accidentes ferroviarios.

Mañueco ha asegurado que el actual Ejecutivo ha provocado una "ruptura de la convivencia" y ha hablado de "incompetencia, dejación y tantos y tantos fracasos". En este sentido, ha acusado al Gobierno de haber causado un deterioro de los servicios públicos y ha enumerado algunos de los problemas que, a su juicio, afectan a los ciudadanos: las dificultades de las familias para llegar a fin de mes, la situación del transporte ferroviario y la falta de avances en proyectos pendientes.

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Precisamente, ha dedicado parte de su discurso a las reivindicaciones de Salamanca, asegurando que varias de las iniciativas que necesita la provincia permanecen "sepultadas en los cajones de los ministerios". Entre ellas ha citado la mejora de los trenes, el incremento de las frecuencias, la electrificación ferroviaria y la recuperación de la Ruta de la Plata. "Esos ministros el lunes se van a su casa y esos proyectos volverán", ha asegurado.

El dirigente popular ha insistido en que el cambio no consiste únicamente en retirar a Sánchez de la presidencia, sino en situar a Feijóo al frente del Ejecutivo. "Quitar a Sánchez es necesario, pero lo más importante el domingo es poner a una persona que sea adecuada para ejercer la presidencia del Gobierno, para encarrilar el futuro de España, y ese presidente se llama Feijóo", ha señalado.

Mañueco responde al debate y reivindica a Feijóo El presidente del PP de Castilla y León también ha tenido palabras para el debate electoral, en el que ha asegurado que Sánchez está "fuera de juego", al tiempo que le ha acusado de recurrir a "mentiras continuas" y de no asumir su gestión. Frente a ello, ha defendido que Feijóo es "el único que puede liderar el cambio" y ha reivindicado su trayectoria de servicio público, su experiencia y su programa electoral.

Mañueco ha presentado al candidato popular como la alternativa para impulsar una "reconstrucción nacional" y ha asegurado que su proyecto contempla medidas para bajar impuestos, modernizar las infraestructuras, construir vivienda pública y privada, apoyar a agricultores y ganaderos y ofrecer estabilidad económica a las familias.

En clave autonómica, ha insistido en que un Gobierno de Feijóo atenderá las necesidades de Castilla y León y Salamanca, con especial atención a las comunicaciones ferroviarias y a las infraestructuras pendientes. "Estamos a tres días de un Gobierno en España que baje impuestos, modernice infraestructuras, construya vivienda pública y privada y apoye a agricultores y ganaderos", ha afirmado.

En el tramo final, Mañueco ha pedido no confiarse por las encuestas ni por las sensaciones de campaña y ha reclamado movilizar hasta el último voto. También ha advertido de que la dispersión del voto puede favorecer al PSOE y ha defendido que la papeleta del PP es la que permitirá concentrar el respaldo al cambio que reclama su partido.

"Los progresistas son capaces de cualquier cosa", ha afirmado, antes de pedir a los asistentes que "esprinten" en las últimas horas de campaña. "Por higiene nacional hay que dar un baño democrático a Sánchez", ha proclamado, en uno de los momentos más aplaudidos de su intervención.

El presidente autonómico ha terminado apelando a la denominada "marea azul" que, según ha expresado, debe llevar a Feijóo hasta la Moncloa. El acto ha concluido entre nuevos cánticos de "oa, oa, oa, Feijóo a la Moncloa" y con una canción creada con inteligencia artificial dedicada a los candidatos del PP por Salamanca, que ha puesto el toque musical al cierre de campaña.

Carbayo, Bienvenido de Arriba y Carmen Seguín piden concentrar el voto Antes de Mañueco han intervenido los principales representantes del PP salmantino. El primero en tomar la palabra ha sido Carlos García Carbayo, que ha querido agradecer el trabajo de todas las personas que han participado en la campaña. "Los partidos no los hacen los carteles, los eslóganes o las pantallas, los hacemos las personas", ha señalado.

El presidente provincial ha defendido que los populares han desarrollado una buena campaña pese a las dificultades meteorológicas y ha asegurado que han ido creciendo durante estos quince días, escuchando a los vecinos y hablando de los problemas de Salamanca y España. También ha pedido concentrar el voto en el PP para facilitar la llegada de Feijóo a la presidencia del Gobierno.

Por su parte, Bienvenido de Arriba ha tenido unas palabras de apoyo para los compañeros del PP en el País Vasco y ha situado como uno de los objetivos electorales conseguir que Pilar Sánchez sea la tercera diputada popular por Salamanca. El candidato al Senado ha defendido que su formación ha realizado una campaña desde la moderación y ha apelado a recuperar la confianza de quienes dejaron de votar al PP.

De Arriba ha reivindicado un proyecto político dirigido tanto a los jóvenes que necesitan oportunidades como a los mayores que reclaman respeto y reconocimiento. "No vamos a fallar", ha asegurado al referirse al compromiso que, según ha señalado, adquieren con los ciudadanos.

La cabeza de lista al Congreso, Carmen Seguín, ha cerrado las intervenciones previas a Mañueco con un mensaje en el que ha defendido que el PP no acudía simplemente a despedir una campaña, sino a abrir una nueva etapa para Salamanca y España. "Salamanca no pide favores, Salamanca pide lo suyo", ha resumido como una de las principales reclamaciones que, según ha explicado, han recogido durante sus visitas a los municipios.

Seguín ha reclamado mejores frecuencias ferroviarias y un servicio de tren que funcione, además de defender la capacidad de Salamanca para atraer empleo tecnológico. También ha mencionado las necesidades de agricultores y ganaderos, el acceso a la vivienda y la fiscalidad de los trabajadores.

La candidata ha cargado contra Pedro Sánchez, al que ha reclamado que abandone el Gobierno, y ha recurrido a una referencia al colchón que el presidente compró para La Moncloa al inicio de su mandato. "La única maleta que sobra es la de Pedro Sánchez y que se lleve con él aquel colchón que se compró el primer día", ha afirmado.