Un alunizaje en una empresa del polígono El Montalvo II, situada en la calle Cañón de Río Lobos, ha provocado importantes destrozos durante la madrugada de este sábado. Los ladrones han utilizado un coche para empotrarse contra las instalaciones del establecimiento y acceder a su interior, de donde han sustraído la caja registradora.

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Los hechos han ocurrido en torno a las 4:00 horas, momento en el que el impacto ha hecho saltar las alarmas del negocio. La empresa, especializada en la producción de aceites, lubricantes y aditivos para automóviles, ha sufrido numerosos daños materiales como consecuencia del golpe.

Según ha podido saber Salamanca24horas, no es la primera vez que este establecimiento sufre un asalto, ya que hace aproximadamente dos meses también fue objetivo de los ladrones, aunque en aquella ocasión no utilizaron el método del alunizaje.

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