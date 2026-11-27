Una mujer de unos 30 años ha resultado herida este viernes tras sufrir un accidente de tráfico en Salamanca. El suceso se ha producido a las 14:27 horas en la calle Van Dyck, en el cruce con María Auxiliadora.

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Tal y como ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León a los medios de comunicación, se ha producido una colisión entre un turismo y una motocicleta, por lo que se ha solicitado asistencia sanitaria para la conductora de esta última, que se encontraba consciente.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, además de una ambulancia de Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender a la herida.