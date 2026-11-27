Efectivos de la Policía Nacional de Salamanca han procedido a la detención de un hombre acusado de protagonizar, de forma reiterada, altercados en una iglesia ubicada en la capital del Tormes, donde acudía prácticamente a diario para exigir dinero.

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Fuentes policiales, a través de una nota de prensa, han referido que las amenazas, insultos y comportamientos agresivos del hombre habían generado una situación de temor entre los responsables del templo y los feligreses.

El detenido, continúan las mismas fuentes, irrumpía tanto en las dependencias de la cofradía como en el interior de la iglesia para reclamar dinero a voces. Cuando no conseguía lo que pedía, reaccionaba con gritos e insultos y adoptaba una actitud amenazante, llegando incluso a interrumpir celebraciones religiosas.

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Uno de los episodios denunciados, y de más gravedad, se produjo durante una misa, cuando presuntamente zarandeó a una feligresa de 85 años y la obligó a permanecer sentada en el banco después de exigirle dinero. En otro de los incidentes, interrumpió una ceremonia para reclamar dinero al sacerdote y, posteriormente, golpeó con fuerza una puerta al impedirle volver a entrar.

Los comportamientos se han repetido en el tiempo, hasta el punto de que algunos feligreses dejaron de acudir a la iglesia por temor a encontrarse con el hombre. La situación, además, había afectado también al desarrollo habitual de las actividades religiosas.

Al detenido le constaban varias denuncias por estos hechos y había sido arrestado en otras tres ocasiones por comportamientos similares.

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