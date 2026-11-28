Un incendio declarado en una vivienda de la calle Villanueva de la Serena ha movilizado a los servicios de emergencia de Salamanca durante la madrugada de este sábado.

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El aviso se recibió a las 2:40 horas, cuando se alertó de un fuego en el interior de un domicilio. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Salamanca y de la Policía Nacional para intervenir en el suceso.

Las llamas afectaron únicamente a la cocina de la vivienda, aunque el humo se extendió hasta la escalera del edificio, lo que obligó a evacuar el inmueble como medida de precaución.

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