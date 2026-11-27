Un accidente de tráfico entre dos turismos ha movilizado este mediodía a los servicios de emergencia en Carbajosa de la Sagrada (Salamanca). El siniestro se ha producido en la rotonda de Leclerc, donde ambos vehículos han colisionado por alcance.

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Tal y como informan el servicio de emergencias 112 a los medios de comunicación, la llamada de alerta se ha recibido a las 14:53 horas. El comunicante ha informado del accidente y ha solicitado asistencia sanitaria para uno de los implicados, un varón de unos 30 años que presentaba dolor en la zona cervical.

Tras recibir el aviso, el 112 ha activado el correspondiente dispositivo de emergencias y ha alertado a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local de Carbajosa de la Sagrada.

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Por su parte, Emergencias Sanitarias-Sacyl ha movilizado recursos asistenciales para atender al afectado.

Finalmente, según han informado los organismos intervinientes, el hombre ha sido evacuado en estado leve al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para recibir atención médica.

El accidente ha provocado la intervención coordinada de los distintos servicios de emergencia, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido la colisión.