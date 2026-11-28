La Policía Local de Salamanca ha realizado varias intervenciones durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado, relacionadas con molestias vecinales por el consumo de alcohol en la vía pública, un conductor que dio positivo en alcoholemia y la incautación de sustancias estupefacientes.

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Una de las actuaciones tuvo lugar a las 00:39 horas en la plaza de Colón, donde los vecinos alertaron de las molestias ocasionadas por un grupo de personas que estaba realizando botellón. Hasta el lugar se desplazó una patrulla policial, que identificó a diez personas.

Ya de madrugada, a las 05:29 horas, los agentes intervinieron en el cruce de la avenida de Mirat con la calle Dimas Madariaga, donde un conductor arrojó un resultado positivo en la prueba de alcoholemia. Ante esta situación, se hizo cargo del vehículo un conductor sustituto.

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